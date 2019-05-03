SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Camisi ibadete açıldı.

Caminin açılışı için düzenlenen törende konuşan İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, "Zara'nın en büyük camisi Mehmet Akif Ersoy Camisi ibadete açılıyor. Kabe-i Muazzama'nın şubeleri olan camilerimizin yapımında maddi ve manevi emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dualarla cami ibadete açıldı.

Törene, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



