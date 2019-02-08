Mehir Vakfı'ndan Hakkari ve Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

KONYA (AA) - Mehir Vakfı tarafından, içinde kış şartlarında kullanım için kabanların, montların, ceketlerin, botların ve olduğu 1 tır kıyafet, Hakkari ve Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Temsilcisi Fatma Nur Aşçı, Vakıf önünde yaptığı basın açıklamasında, ülkenin her bölgesinde sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyledi.

Tespitleri neticesinde Hakkari ve Cizre'de yaşayan vatandaşlara yardım göndermeye karar verdiklerini anlatan Aşçı, "Hakkari’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırladığımız ayni yardım malzemelerinden oluşan yardım aracımızı göndermek için toplanmış bulunuyoruz. Vakfımız sadece ihtiyaç sahibi evlenecek, nişanlı çiftlerin değil, ihtiyaç sahibi insanlarımızın da yanında yer almaya gayret ediyor. Mehir Vakfı olarak aile kurumuna hizmetimiz her geçen gün artarak devam etmektedir ve bundan sonrada sizlerin ve hayırseverlerimizin destekleriyle artarak devam edecektir. Hizmetlerimizi tüm Türkiye genelinde ve yurtdışında devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının hem ihtiyaç sahiplerine yardım hem de Konya ve Hakkari arasındaki kardeşlik köprüsünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Aşçı, yardım tırının içinde, evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelinliklerin, nişanlıkların ve damatlıkların da olduğu, 570 bin lira değerinde 30 kalemden oluşan 9 bin 165 adet ürün bulunduğunu belirti.

Aşçı, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirerek, "Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen vakıf yöneticilerimize, bu yardımların temininde bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve bu eşyaların Hakkari ve Cizre’de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan, ülkemizin güzide kuruluşu Türk Kızılayına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





