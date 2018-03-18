'Mega üniversite' 2,8 milyon mezun verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde 1982 yılında kurulan ve 3 milyon öğrenci sayısıyla dünyanın 11 mega üniversitesi arasında yer alan Açıköğretim sistemi, bugüne kadar 2 milyon 824 bin 363 mezun verdi.

Çin, Fransa, Hindistan, Endonezya, İran, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Tayland, İngiltere'de bulunanlar ile 100 binin üzerinde öğrencisi olan ve ''mega'' olarak nitelendirilen 11 üniversite arasında yer alan AÜ'nün Açıköğretim sistemi, yüz binlerce kişiye uzaktan öğretim yoluyla yüksek öğrenim olanağı sağlarken, özel projeler yardımıyla Türkiye'nin eğitim sorunlarının aşılmasında önemli rol oynuyor.

Türk yükseköğretim sistemindeki toplam 7 milyonu aşkın öğrencinin 3 milyonunun öğrenim gördüğü Açıköğretim sistemi, Türkiye dışında dünyada 16 ülkede Türk vatandaşlarına yükseköğretim imkanı da sağlıyor.

Açıköğretim sisteminden mezun olan 2 milyon 824 bin 363 kişi üzerine hazırlanan "mezun izleme raporu"nda bazı detaylar dikkati çekiyor.

Açıköğretimden mezun olanların yüzde 48'ini kadınlar oluşturuyor. Yüzde 70 çalışan mezunların da yüzde 50'si kamuda istihdam ediliyor.

Açıköğretim sisteminde en fazla mezun veren program ise 1 milyon öğrenci ile işletme olurken, onu 240 bin ile kamu yönetimi, 187 bin ile ilahiyat, 183 bin ile iktisat programları izliyor. Mezunların illere göre dağılımında ise 574 bin 887 kişiyle en fazla mezun veren kent İstanbul oldu. İstanbul'u 331 bin 145 öğrenciyle Ankara, 174 bin 66 öğrenciyle İzmir, 97 bin 937 öğrenciyle de Bursa takip etti.

Çoğu AÜ mezunu okuluyla gurur duyuyor

Mezunların yüzde 81'i AÖF büro hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken, yüzde 81,4'ü de "AÜ mezunu olmaktan gurur duyduğu"nu ifade etti.

Mezunların yüzde 55,2'si ders kitaplarının başarılarında büyük ölçüde etkisinin olduğunu belirtti.

Ders kitaplarını yüzde 46,6'yla e-sınav, yüzde 36,3 ile e-alıştırma, yüzde 34,3 ile e-kitap izledi.

"Mezunlarımızla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açıköğretim sisteminin ilk mezunlarını 1986 yılından itibaren vermeye başladığını belirterek, toplam 8 milyon kişinin öğrenci olarak kayıt yaptırdığını söyledi.

Açıköğretim sisteminde şu anda yaklaşık 3 milyon öğrencinin bulunduğunu ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bu yana 2 milyon 824 bin 363 öğrencimizi mezun ettik. Öğrencilerimiz için sürekli ders materyallerini yeniliyoruz ve çeşitlendiriyoruz. Son birkaç yıldır mezunlarımızla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Mezun İzleme Raporumuzu ortaya koyduk. Mezunlarımızla anketler yaptık. Mezunlarımız yaş grubu olarak ileri yaş çağlarında. 24 yaş altındaki öğrenci oranı sadece yüzde 20. Öğrencilerimizin yüzde 80'i 24 yaş üzerinde. Mezunlarımızda bir işte çalışma oranı yüzde 70'lerde. Söz konusu oranın yüzde 50'sini kamu sektöründe çalışanlar oluşturuyor. Açıköğretim sisteminde öğrenim görüp, mezun olanların 31 bin 226'sı ev hanımı. Ev idaresi ve ilahiyat gibi programlarımızda çok kadın öğrenim görüyor. Açıköğretimin ev kadınlarına da ulaştığı ve hayat boyu öğrenme anlamında bir katkı sunduğu ortaya çıkıyor."

Gündoğan, Açıköğretimde ciddi bir kabuk değişiminin olduğunun altını çizerek, "Son yıllarda Yaşam Boyu Öğrenme programımız kapsamındaki ikinci üniversite programı dahilinde Açıköğretime kayıt yaptıranlar ciddi anlamda arttı. Açıköğretim sistemi içindeki ikinci üniversite okuyanların oranı yüzde 30'lara yükseldi." diye konuştu.