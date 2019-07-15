Medrese duvarına yazı yazan gence 320 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta tarihi medresenin duvarına sprey boya ile yazı yazan gence 320 bira para cezası verildi.
Kamu malına zarar vermekten 320 lira para cezası uygulanan S.T, serbest bırakıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta tarihi medresenin duvarına sprey boya ile yazı yazan gence 320 bira para cezası verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, Eskikale Mahallesi'ndeki Şifaiye Medresesi'nin duvarına yazı...
SİVAS (AA) - Sivas'ta tarihi medresenin duvarına sprey boya ile yazı yazan gence 320 bira para cezası verildi.
Kamu malına zarar vermekten 320 lira para cezası uygulanan S.T, serbest bırakıldı.