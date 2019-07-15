Medrese duvarına yazı yazan gence 320 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta tarihi medresenin duvarına sprey boya ile yazı yazan gence 320 bira para cezası verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, Eskikale Mahallesi'ndeki Şifaiye Medresesi'nin duvarına yazı...

Medrese duvarına yazı yazan gence 320 lira ceza
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SİVAS (AA) - Sivas'ta tarihi medresenin duvarına sprey boya ile yazı yazan gence 320 bira para cezası verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, Eskikale Mahallesi'ndeki Şifaiye Medresesi'nin duvarına yazı yazdığı iddia edilen lise öğrencisi S.T'yi (16) gözaltına aldı.

Kamu malına zarar vermekten 320 lira para cezası uygulanan S.T, serbest bırakıldı.

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