Medicana Hastanesi ile TSYD Sivas Şubesi arasında protokol imzalandı

SİVAS (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi ile Medicana Sivas Hastanesi arasında protokol imzalandı.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray'ı ziyaret ederek, üyelere yönelik sağlık desteğiyle ilgili protokol imzaladı.

TSYD üyelerinin indirimli yararlanabilmesi amacıyla destek vereceklerini belirten Demiray, "Medicana Sivas Hastanesi olarak Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi ile yaptığımız protokol gereği üyeler hastanemizden yüzde 20 indirimli olarak yararlanacaklar. " dedi.

Şerafettin Demiray, TSYD Sivas Şube ile yapılan protokole ek olarak, sadece Sivas'ta bulunan TSYD üyelerine bir defaya mahsus ücretsiz olarak Check-Up hizmeti vereceklerini de söyledi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Demiray'a verdiği sağlık desteğinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

