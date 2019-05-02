MEDİAM'den gazetecilere konferans

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulan Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM) tarafından kentteki basın mensuplarına eğitim semineri verildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Cemiyet Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, ERÜ İletişim Fakültesi ile kurulduğu günden bu yana etkileşim içinde olduklarını ve bu ilişkiyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Fakültenin sektöre eleman kazandırdığına dikkati çeken Altınkaya, her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise köklü bir üniversite olduklarını, bu nedenle sorumluluklarını bilerek hareket ettiklerini belirtti.

Şehrin gelişimi için kurumların birlikte hareket etmesinin önemine değinen Çalış, göreve geldiği günden bu yana kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla, basınla ve diğer kurumlarla iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ERÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Metin Eken, "Özel dini günlerde yayıncılık ve habercilik" konulu seminer verdi.

Medyanın dini ele alış biçimine ve yapılan yanlışlara dikkati çeken Eken, termineloji hatalarının yanı sıra içeriğe dönük yapılan yanlışlara örnekler verdi.

Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Temel ise "Medya ve İslamofobi" üzerine bilgiler verdi.

Temel, İslamofobi kavramının 11 Eylül saldırılarının ardından ortaya çıkmadığını, geçmişinin daha öncelere dayandığını vurguladı.

Medyanın İslamofobiyi işleyişine örnekler veren Temel, gazete, köşe yazıları, karikatür ve sinemalardan örneklerle konuyu ele aldı.

Seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi.











