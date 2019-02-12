MediaMarkt'tan Sevgililer Günü'ne özel iPhone sürprizi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 128 GB depolama alana sahip Apple iPhone 7’yi 3 bin 799 TL’den satışa sunuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, "Aşkına Hediye Bak” sloganıyla yüzlerce üründe indirim yapan MediaMarkt, 14 Şubat tarihine kadar geçerli kampanyasıyla büyük bir indirime daha imza atıyor.

Sevgililer Günü’nde sevgilisine son teknoloji hediye almak isteyenlere özel pek çok avantajlar sunan MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 128 GB depolama alana sahip Apple iPhone 7’yi 3 bin 799 TL’den satışa sunuyor. Teknolojiseverleri mutlu edecek kampanyaya ek olarak MediaMarkt CLUB sadakat programına üye olanlar bir de “Hoş Geldin Kuponu”nu da kullanabilecek.



