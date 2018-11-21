MediaMarkt’tan

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, “Şahane Cuma” kapsamında gerçekleştireceği indirimlerle tüketicileri uygun fırsatlarla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine “Şahane bir Cuma” sunacak. Akıllı telefonlarda yüzde 33, notebooklarda yüzde 28, LED TV’lerde yüzde 25, oyunlarda yüzde 22, gaming monitörlerde yüzde 18’e varan indirimler 23 Kasım Cuma gününden başlayarak 3 gün boyunca sürecek. “Şahane Cuma”da, yüzlerce üründe de yüzde 70’lere varan indirimler gerçekleşecek.

MediaMarkt mağazalarını ziyaret eden tüketicilerin tüm kategorilerde avantajlı indirimlerle buluşacağı “Şahane Cuma” fırsatı hafta sonu da devam edecek. Aynı zamanda "mediamarkt.com.tr" ve "0850 222 1 500" numaralı Çağrı Merkezi’nde geçerli olacak indirimlerin yanı sıra MediaMarkt’ın sosyal medya hesaplarından da indirimler tüketicilere sunulacak.