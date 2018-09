MediaMarkt aynı günde 2 şehirde 2 mağaza açtı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt aynı gün hem Ankara hem İstanbul’da birer mağaza açarak toplam 71 mağazaya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesinde hız kesmeyerek, bugün hem İstanbul’da Capacity hem de Ankara’da Atlantis AVM’de birer mağaza açtı. 2018 yılında bugüne kadar 11 ilde 18 yeni mağaza açan MediaMarkt, toplam 18 ildeki mağaza sayısını 71’e, toplam metrekaresini ise 152 binin üzerine çıkartmış oldu.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknoloji perakendecisi konumunda olan ve 2 binden fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, Bakırköy Capacity mağazasıyla İstanbul’daki 22’nci, Atlantis AVM’deki mağazasıyla da Ankara’daki 10’uncu mağazasını açmış oldu.





- "Müşterilerimizle buluşma noktalarımızı artırmaya devam ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt olarak elektronik perakende sektöründeki uluslararası deneyimlerini Türkiye’nin tercih ve ihtiyaçlarıyla harmanlayarak özel bir ürün çeşitliliği ve müşteri deneyimi yarattıklarını belirterek, "Türkiye’de müşterilerimizle buluşma noktalarımızı hız kesmeden artırmaya devam ediyoruz. 2018 yılında bugüne kadar, 11 farklı ilde 18 yeni mağaza açtık ve toplamda 18 ilde 71 mağazaya ulaşmış olduk. Elektronik perakende konusunda Türkiye’de ürün çeşitliliği ve uygun fiyat gibi güçlü yönlerimizin yanı sıra uzman ekibimiz ve mağaza içinde yaşattığımız deneyimle de fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Capacity ve Ankara’da Atlantis AVM’de açılan her iki MediaMarkt mağazasında da tüketicileri açılışa özel cazip indirimler ve kampanyalar bekliyor.

MediaMarkt müşterileri cep telefonlarında yüzde 38’e, bilgisayarlar ve tabletlerde yüzde 57’ye, elektrikli ev aletlerinde yüzde 50’ye, televizyonlarda yüzde 28’e varan indirimlerden yararlanırken ek kampanyalar da alışverişlerine ayrı bir avantaj ve keyif katacak. 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde bu mağazalardan yapılacak alışverişlerde “adrese teslim ücretsiz” olarak gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler için de “4 Al 3 Öde” kampanyası geçerli olacak. 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Capacity ve Ankara Atlantis AVM’den, marka ve modeli ne olursa olsun, büyük beyaz eşya modellerinden birbirinden farklı modellerde toplam 4 ürün alanlar, sadece 3 ürün için ödeme yapacak.

Ayrıca MediaMarkt’ın tüm mağazalarında geçerli olan eski cep telefonunu getirene Notebook’larda 2 bin TL indirim kampanyası, İstanbul Capacity ve Ankara Atlantis AVM mağazalarında da geçerli olacak.

MediaMarkt mağazaları, ziyaretçilerini yenilikçi ürünleri deneyebildikleri inovasyon adaları ve VR deneyim stantlarıyla karşılıyor. Tüm mağazalarda elektronik etiketle her an güncellenebilen sistem bulunuyor. Ek olarak sonsuz raf sistemi sunan mağaza içi kiosk’lar sayesinde, tüketiciye o an stokta olmayan ürünlerin bile hızlıca gönderimi sağlanabiliyor.