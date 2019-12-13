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MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor

- 14-15 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca Ankara’ya ek olarak 5 farklı ildeki MediaMarkt mağazalarında da özel indirimler, taksit fırsatlarıyla sunulacak.

Genel 13.12.2019, 11:11
MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 14-15 Aralık tarihleri arasında Ankara bölgesine bağlı Çorum, Eskişehir, Konya, Samsun ve Trabzon illerinde doğum gününü kutlayacak.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarına 2007 yılında giren ve Türkiye’nin en geniş alanına sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunan MediaMarkt, kampanya kapsamında cep telefonlarından beyaz eşyaya, elektrikli mutfak ürünlerinden televizyonlara ve aksesuarlara kadar binlerce üründe indirim uygulayacak.

MediaMarkt; büyük indirimler gerçekleştirdiği ürünlerinin yanı sıra 12 taksite varan ödeme seçenekleri de sunacak.



#MediaMarkt
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