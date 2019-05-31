MediaMarkt aksesuar kategorisinde indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlattığı kampanya kapsamında aksesuar kategorisindeki binlerce üründe indirim sunacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, binlerce üründe uyguladığı avantajlı fiyatlarına ek olarak teknolojik ürünlerinin vazgeçilmez aksesuarlarında da indirimler uyguluyor.

MediaMarkt’ın 31 Mayıs sabahı mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlattığı ve 9 Haziran’a kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan akıllı saatlerden taşınabilir şarj cihazlarına, oyun mouselerinden bluetooth klavyelere, taşınabilir hoparlörlerden kulak içi kulaklıklara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştirilecek.





- Müziksiz yapamayanlar için indirimli ürünler 3 ay taksit fırsatıyla sunuluyor





MediaMarkt’ın gerçekleştirdiği kampanyalı ürünler arasında ise müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler dikkati çekiyor. Buna göre, hem iç hem de dış mekanda kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve aynı zamanda kolayca taşınabilen JBL CLIP 3 kablosuz hoparlör 269 TL’den, JBL GO ise 129 TL’den satışa sunulacak. Sony WH.CH500 BT kablosuz kulaklığın 229 TL’den satıldığı 3 taksit fırsatı da bulunuyor.

Kampanya kapsamında birçok teknolojiseverin ilgisini çekecek diğer bir ürün ise akıllı saatler. Tam dokunmatik ekran, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, gelen bildirimlerinin anında ekranda görüntülenmesi gibi özelliklere sahip olan Mi Band 3, kampanya kapsamında 229 TL yerine 179 TL’den satılacak.

Aynı zamanda nabız, uyku kalitesi ve adım sayısı verileri ölçen ve sağlık yönetimi yapan Mi Band 3 akıllı saat, teknolojiseverlerin olduğu kadar sağlıklı bir yaşam için harekete geçenlerin de ilgisini çekiyor. Mi Band 3’ün 6 ay taksit imkanıyla sunulduğu kampanyada ebeveynlerin çocuklarından haber almasını kolaylaştıran Wiky akıllı çocuk saatlerinde ise yüzde 20’ye varan indirim uygulanıyor.