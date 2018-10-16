"Medeniyetimiz, dünyaya ışık verebilecek müktesebata sahip"

ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, "Bizim medeniyetimiz, 21'inci yüzyılın başlarında özellikle uluslararası hukuki, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden kurulacağı bir noktada, sadece bize değil bütün dünyaya ışık verebilecek ve bu anlamda barışı, sulhu ve insanların huzur içinde yaşayabileceği bir ortamı sunabilecek müktesebata sahiptir." dedi.

Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) teşvikiyle Türkiye'deki 32 üniversitede kurulan "ombudsmanlık toplulukları" na ilişkin çalıştayda yaptığı konuşmada, hukuk kurallarının meşruiyetinin temellendirilmesinin ve insanların hukuka uyma zorunluluğunu izah etmenin önemine değindi.

Ombudsmanlık sisteminin bunu anlaşılabilir hale getirdiğini belirten Şentop, ombudsmanlık sistemi de dahil geçmişteki uygulamaların aslına uygun alınması gerektiğini vurguladı.

Şentop, "Bizim medeniyetimiz, 21'inci yüzyılın başlarında özellikle uluslararası hukuki, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden kurulacağı bir noktada, sadece bize değil bütün dünyaya ışık verebilecek ve bu anlamda barışı, sulhu ve insanların huzur içinde yaşayabileceği bir ortamı sunabilecek müktesebata sahiptir." diye konuştu.

- "Hak arama kültürünün üniversite öğrencilerine iletilmesi son derece önemli"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise kamu denetçiliği kurumunun köklerinin, Osmanlı dönemine dayandığını ve Avrupa'nın bu sistemi Türklerden örnek alarak uyguladığını söyledi.

Türkiye'deki tüm üniversitelerde "ombudsmanlık topluluğunun" kurulmasını hedeflediklerini belirten Malkoç, "Hak arama kültürünün yaygınlaşması ombudsmanlık toplulukları aracılığıyla 7,5 milyon üniversite öğrencisine iletilmesi son derece önemli. Türkiye'nin insan hakları, demokratikleşmesi ve hukukun kökleşmesi alanında önemli bir katkı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ombudsmanlık kulüplerine üye olan 100 öğrenci ve danışman hocalarının davet edildiği çalıştaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ile farklı alanlardan sorumlu kamu denetçileri de katıldı.