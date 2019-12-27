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MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, gelecek yıl düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin 18 alanda yapılacağı açıklandı.
Genel 27.12.2019, 18:47
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020'de düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) yapılacağı alanlara ilişkin duyuru yapıldı.
Adaylara ÖABT'de sınıf öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisiyle ilgili 45, alan eğitimiyle ilgili 30 soru sorulacak. Diğer alanlarda ise alan bilgisiyle ilgili 60, alan eğitimiyle ilgili 15 soru bulunacak.
ÖABT yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacak.
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