MEB, lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.