MEB ile LÖSEV arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik lösemi, kanser, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla okullarda yapılan faaliyetlerin duyarlılık oluşturduğunu vurguladı.

Safran, "Farkındalık oluşturduğumuz hususla ilgili olarak bir çocuğumuzu bile kurtarabilsek biz bunu kazanç sayar ve gurur duyarız. İnsanlık için iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Protokolünün içeriğine ilişkin olarak da bilgi veren Safran, şunları kaydetti:

"Bu protokolle okullarda ciddi olarak hem tanıtım hem öğretmen hem öğrenci hem de veliler anlamında LÖSEV'in faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve bu hastalıkla ilgili farkındalık kazandırmak istiyoruz. Protokol ayrıca, hastalığa yakalanmış veya tedavi gören çocuklara yaklaşım ve iletişim konularında eğitimsel olarak bilgilendirmek gibi birtakım aktiviteleri kapsıyor."

- Kanserde iyileşme başarısı yüzde 92

LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de 2015 yılı verilerine göre, Türkiye'de yılda ortalama 200 bin kişinin kansere yakalandığını, günde yaklaşık 400 kişinin lösemi ve kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ezer, LÖSEV'in kuruluşundan bu yana kanserde tam iyileşme başarısını yüzde 92'lerin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Bu çocukları tabii ki iyileştirip hayata kazandıracağız ama daha önemli görevimiz, kanserin ve löseminin oluşumunu engellemeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardında Safran ile Ezer, iş birliği protokolünü imzaladı.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural da katıldı.