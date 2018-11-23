"MEB 2023 Vizyonu" Sivas'ta tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce "MEB 2023 Vizyonu" kapsamında hazırlanan "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Sivas Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Programda, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde BİLSEM öğretmenlerince hazırlanan "Benim Adım Öğretmen" klibi gösterildi.

Vali Salih Ayhan, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla arayarak, görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Sivas'ta başlatılan 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, "Benim yüreğim orada sizinle. İnşallah Sivas'a geldiğimizde yüz yüze görüşme imkanımız da olacak. Eğer sizin katkınız olursa sizin cesaretiniz olursa yol alırız. Ama yanımda siz olmazsanız hiçbir yol alamayız. Desteğinizi çok çok önemsiyorum. Katkılarınız, emekleriniz için ülkemiz adına, çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum. Çocuklar sizlere emanet." dedi.

Vali Ayhan ise Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan bu çalışmalara yenilerinin ekleneceğini söyledi.

Eğitimin öne çıkarılması için tüm kurum ve kuruluşların el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için Sivas olarak kaybedecek zamanımızın olmadığı açıktır. Şimdi tüm enerjimizi eğitime harcama zamanıdır. Tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımız, STK'lerimizle, bütün aktörlerle beraber gecemizi gündüzümüze katıp eğitimde Sivas'ı öne çıkaracağız. Bu konuda niyetimiz hayır, niyeti hayırlı olanlarla Allah yol almayı bizlere nasip eylesin. Bunu hep beraber başaracağız, başka çıkış noktamız yoktur. Değişen dünyaya, değişen Türkiye'ye ayak uydurmamız lazım. Yeni sistem, koşan, koşturan, terleyen, terleten insanlarla başarı getirecek. Hepinizin bu projeye sahip çıkacağına inanıyorum. Daha birçok proje yapacağız.”

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi"nin tanıtımını yaptı.

Projenin detayları ve uygulama takvimi hakkında bilgi veren Savaşçı, şunları söyledi:

"Bu çalışma Bakanlığımızın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nun ilk somut adımı olacak. Sayın Valimizin önderliğinde hayata geçireceğimiz proje ve uygulamalarla Sivas'ta eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. İlimizde eğitim yatırımları noktasında en üst seviyeye ulaşıldı. Bu konuda Sivas'ı zirveye taşıyan Eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a ve o dönemde, öncesinde ve sonrasında bu yatırımların hayata geçirilmesinde büyük destek veren Sayın Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen bu güzel eğitim yuvalarında eğitimin kalite ve niteliğini en üst seviyeye çıkararak Sayın Valimizin de belirttiği gibi Sivas'ı eğitimde öne çıkarmaktır. Bu konuda öğretmenlerimize, okul müdürlerimize büyük görevler düşüyor."