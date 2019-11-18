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MEB: 10 Kasım'da olumsuz algıya sebep olan okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.
Genel 18.11.2019, 18:37
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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