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MEB: 10 Kasım'da olumsuz algıya sebep olan okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklerin icra edildiği" okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Genel 18.11.2019, 18:37
MEB: 10 Kasım'da olumsuz algıya sebep olan okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

#10 Kasım #Mİlli Eğitim Bakanlığı #türkiye
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