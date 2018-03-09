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Mazot ve gübre destekleme ödemeleri başladı

NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde'de 13 bin 864 çiftçiye verilecek, 17 milyon 679 bin mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığını söyledi. Özegen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde...

09 Mart 2018 Cuma 18:48
Mazot ve gübre destekleme ödemeleri başladı
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NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde'de 13 bin 864 çiftçiye verilecek, 17 milyon 679 bin mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığını söyledi.

Özegen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de 13 bin 864 çiftçinin mazot ve gübre desteği alacağını dile getirdi.

Mazot ve gübre destek ödemelerinin başladığını belirten Özegen, yapılacak 17 milyon 679 bin liralık mazot ve gübre desteği, yeni ekim dikim sezonunda çiftçilerimize bir can suyu olacağını ifade etti.

Özegen, patatesin arz fazlası bir ürün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yılki arz fazlasından dolayı fiyatların düşük olması çiftçileri zor durumda bıraktı. Patates üreticiyi 1 yıl vezir 5 yıl rezil ediyor. Patates Türkiye'nin yaklaşık 70 ilinde üretiliyor. Ancak biz Niğde ve Nevşehir bölgelerinde yarım asrı geçen sürede ekildiğini, diğer havzalarda patates ekiminin desteklenmemesi gerektiğini, bu havzada patates üretimini çitçilerimiz bütün ekipmanlarıyla bu alanda yaptığını bunun ise milli bir servet olduğunu ifade ederek her platformda patates ile ilgili konuyu gündemde tutmaya çalıştık.

Başbakanımız, tarım ve maliye bakanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda arz fazlası olmasına rağmen patates ve soğanı da diğer arz açığı ürünler gibi havza bazlı destek kapsamına aldırmıştık.

Şimdi bu çerçevede ilk kez mazot ve gübre desteğinden patates üreten çiftçilerimiz havza bazlı destek alacaklar yani diğer gübre ve mazot desteğinden daha fazla bir destek alacaklar. Mazot desteği olarak yaklaşık 13-14 lira bir destek söz konusu iken havza bazlı destekte dekarına 24 lira destek verilecek."

Anahtar Kelimeler:
Niğde
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