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MAZLUMDER'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
KAYSERİ (AA) - Kayseri İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Şube Başkanı Ahmet Taş ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.Belediyeden yapılan yazılı...
Genel 11.12.2019, 11:39
KAYSERİ (AA) - Kayseri İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Şube Başkanı Ahmet Taş ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmek ve haklarını korumak için çalıştıklarını belirtti.
Taş da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü içeren haftayı aynı zamanda İnsan Hakları Haftası olarak nitelendirdiklerini belirtti.
İnsan hakları konusunda yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi veren Taş, insan hakları konusunda istişarede bulunmak üzere Büyükkılıç'ı ziyaret ettiklerini aktardı.
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