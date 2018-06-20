Mayıs ayında Orta Anadolu'da 2 bin 228 konut satıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 228 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde mayıs ayında en çok konut satışı 571 konut ile Niğde'de, en az satış ise 272 konut ile Nevşehir'de gerçekleşti.

Mayıs ayında, Kırıkkale'de 531, Aksaray'da 485, Niğde'de 571, Nevşehir'de 272, Kırşehir'de ise 369 konut satıldı.

Son verilere göre, 2018 yılı ocak-mayıs döneminde, Niğde'de 2 bin 353, Kırıkkale'de 2 bin 352, Aksaray'da 2 bin 195, Kırşehir'de bin 508, Nevşehir'de ise bin 42 konut satıldı.

