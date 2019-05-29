Mavi kategorideki terörist adliyeye sevk edildi

Mersin'de yakalanan ve 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, adliyeye çıkarıldı.