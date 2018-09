'Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı' Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı

MUĞLA (AA) - Donanma Komutanlığınca planlanan tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan TCG Büyükada Fırkateyni'nde brifing verildi.

Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya'nın da yer aldığı brifingde, tatbikatın önemi, amacı ve safhaları hakkında bilgi aktarıldı.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, brifingde Mavi Balina-2018'in Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan, Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 28 Eylül-7 Ekim'de Doğu Akdeniz'de icra edildiğini söyledi.

Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın iki yılda bir olmak üzere Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Türk Deniz Kuvvetlerince planlanarak icra edilen Denizaltı Savunma Harbi Davet Tatbikatı olduğunu belirten Çankaya, şunları söyledi:

"Tatbikatın amacı, katılan birliklerin özellikle deniz altı savunma harbine yönelik bilgi, becerilerini geliştirmek, gerçek operasyon ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini desteklemek, müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini artırmak maksadıyla katılımcı unsurlara su üstü, deniz altı ve deniz hava harekatı eğitimlerini icra etme imkanı sağlamaktır."

"Tatbikata katılan unsurlar"

Çankaya, tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığını kaydetti.

Tatbikatta Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, 2 korvet, lojistik destek gemisi, karakol gemisi, 3 deniz karakol uçağı, 6 helikopter, VLF BAFA (Denizaltı cevapsız yayım istasyonu) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 F-16 uçağının katıldığını vurgulayan Çankaya, şöyle dedi:

"NATO kuvveti olarak Hollanda’dan fırkateyn ve helikopter, Türkiye’den fırkateyn ve helikopter, Yunanistan'dan fırkateyn ve İspanya’dan bir fırkateyn ve helikopter olmak üzere toplam 4 gemi ve 3 helikopter, Pakistan’dan fırkateyn, deniz karakol uçağı ve helikopter, Romanya'dan fırkateyn ve helikopter, ABD’den deniz karakol uçağı, Azerbaycan’dan 18 gemiye çıkma timi personeli ve 7 gemiye çıkma timi gözlemcisi ile NATO Deniz Kuvvetlerinden 3 gemiye çıkma timi denetleme üyesi yer alıyor. Ayrıca NATO, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan'dan 19 gözlemci de tatbikatta bulunuyor."

Çankaya, tatbikatın Denizaltı Filosu Komutanlığı ve Deniz Hava Komutanlığınca teşkil edilecek "Tatbikat Kontrol Merkezi" tarafından sevk ve idare edileceğini söyledi.

"Tatbikat 3 safhadan oluşuyor"

Mavi Balina-2018 Tatbikatının 3 safhada gerçekleştirileceğini anlatan Çankaya, "Tatbikatın ilk safhası limanda icra edilecek eğitim öncesi toplantıları ve sosyal etkinlikleri kapsıyor. Basın konferansıyla ev sahibi ülke Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri resepsiyonlarını içeren faaliyetlerden oluşuyor. İkinci safhada temel seviyeden ileri seviyeye kadar denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edilecek. Üçüncü safhada ise tüm katılımcıların eğitimleri ve müteakip tatbikatlar için çıkarılacak dersler tartışılacak. " diye konuştu.

Tatbikatın Türk Deniz Kuvvetlerinin diğer ülkelerin deniz kuvvetleri ile ortak faaliyetleri icra etmeye imkan sağladığına değinen Çankaya, iş birliği ve bilgi paylaşımı konusunda da fayda sağladığını ifade etti.

Tatbikata katılım konusunda gösterilen yoğun ilginin deniz kuvvetlerinin dost ve müttefik devletin deniz kuvvetleriyle yakın iş birliği ve birlikte çalışabilirliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çankaya, "Daha önceki tatbikatlara katılım oranıyla bu tatbikata katılımda artış söz konusudur. Gemi ve karakol gemi uçağı sayısında artış vardır. Tatbikat planlanması, Türk Deniz Kuvvetleri ile diğer deniz kuvvetlerinin gittikçe artan birlikte çalışabilirlik seviyesi de artmıştır." dedi.

Çankaya, tatbikatın 7 Ekim'de Aksaz'da yapılacak toplantıların ardından sona ereceğini dile getirdi.

Brifing sonunda Tatlıoğlu ile tatbikata katılan ülkelerin gemi komutanları ve gözlemciler fotoğraf çektirdi.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}