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Mauritius Devlet Başkanı, yolsuzluk iddiaları üzerine istifa kararı aldı

- Mauritius'un ilk kadın Devlet Başkanı Gurib-Fakim hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa kararı aldı - Mauritius Başbakanı Jugnauth: - "Devlet Başkanı bana görevini bırakacağını söyledi" - Gurib-Fakim, uluslararası bir STK'nın kredi kartını kullanarak kişisel kıyafet ve ziynet eşyası almakla itham ediliyor

10 Mart 2018 Cumartesi 13:45
Mauritius Devlet Başkanı, yolsuzluk iddiaları üzerine istifa kararı aldı
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ANKARA (AA) - Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'ta 2015'teki seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Ameenah Gurib-Fakim, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa kararı aldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, "Devlet Başkanı bana görevini bırakacağını söyledi." dedi.

İstifa kararının resmi olarak ne zaman sunulacağı hakkında bir açıklama yapmayan Jugnauth kararı olumlu bulduğunu belirtti. Mauritius Başbakanı, "Ülkenin çıkarları her zaman önceliklidir. Mauritius'un dünyada yaşayan demokrasiler için bir örnek olmasından ötürü gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Gurib-Fakim, uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun kredi kartını kullanarak kişisel kıyafet ve ziynet eşyası almakla itham edilmiş, ülkedeki ulusal gazetelerden L'Express de alışverişlere ait olduğu iddia edilen kredi kartı fişlerini yayınlamıştı.

Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Gurib-Fakim 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Hiç kimseye borcum yok. Bağımsızlık gününün hemen öncesinde neden bir yıl öncesinin konuları gündeme geliyor?" şeklinde konuşmuştu.

Gurip-Fakim'in resmi istifasını ülkenin 50. bağımsızlık yılı kutlamaları öncesi vermesi bekleniyor.


Anahtar Kelimeler:
Ameenah Gurib-FakimMauritius
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