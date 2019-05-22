SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesi, Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından materyal tasarım sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve okul idarecilerinin katılımıyla açılan sergide, öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar yer aldı.

Sergi hakkında bilgi veren Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Suha Kılıç, serginin amacının, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek materyallerin tanıtımını sağlamak olduğunu söyledi.

Eğitimde öğrenmenin kalıcılığını sağlamak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için materyallerin büyük önem taşıdığını belirten Kılıç, "Öğrencilerimiz, kaliteli bir materyal yapma becerisine sahip olmak için bu çalışmaları yaptılar. Ayrıca bu materyaller, çocuklara kendi başlarına öğrenme fırsatını da sağlamaktadır. Şuanda bu sergimiz, çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlandı. Bu öğrencilerimiz ilk mezunlarımız olacak. Emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.