Matematikçiler Kırşehir'de buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) tarafından düzenlenen ICAA-2018 Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu, ABD, Çin ve Hindistan'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden dünyaca ünlü matematikçileri buluşturdu.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan ve 4 gün devam devam edecek sempozyuma, 130 bilim insanı katılıyor.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, dünyaca ünlü matematikçileri ağırlamaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 800 yıl önce uzay bilimlerinin okutulduğu Cacabey Medresesi'nin Kırşehir'de olduğunu, Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli, Aşık Paşa, Şeyh Edebali gibi gönül insanı, örnek şahsiyetlerin de bu şehirde yaşadığını dile getirdi.

Ahi Evran Üniversitesi'nin ilmi çalışmalara öncülük etmeye gayret ettiğini aktaran Akın, "Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa, sevgi ve gönül insanları Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, astronomi merkezi kurucusu Cacabey, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali gibi bir çok önemli şahsiyet, bu topraklarda yetişmiş ve fikirleriyle günümüze ışık tutmuşlardır. Kurulduğu günden itibaren Ahi Evran Üniversitemiz, bu tarihi misyonu devralarak, ülkemizin ilmi çalışmalarına öncülük etmeyi temel hedef olarak belirlemiştir." diye konuştu.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da belirli periyotlarla farklı ülkelerde yapılan sempozyumun devamının Hindistan ve Romanya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kendi alanının da matematik olduğunu ve dünyada bu alandaki bilim insanlarıyla irtibat halinde bulunduklarını anlatan Karakaya, şöyle devam etti:

"Amerika'dan Çin'e, Hindistan'a ve Afrika'ya kadar farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Dünyaca ünlü davetli konuşmacılarımız bulunuyor. Konuşmacılarımız ve misafirlerimiz, matematiğin değişik konuları üzerinde açıklama yapacaklar. Matematikte analiz ve onun uygulamaları alanında yoğunlaşmış bir sempozyum ama aynı zamanda geometri ve cebir alanlarında da sunumlar gerçekleşecek. İnsanın düşünme ile ilgili asli unsurunun karşılığı olan matematiğin bugünü ve yarınını tartışacağız. Matematiği gündem edip, konuşacağız. İnsanların üzerine vereceği faydaları da tartışacağız. Bu sempozyumda matematik alanında bazı yeniliklerin de başlangıcını yapmış olacağız. Sempozyuma katılan herkese teşekkür ediyorum."

Hindistan Aligarh Müslüman Üniversitesi'nden Muhammed Mursaleen ise İngilizce olarak yaptığı konuşmada, sempozyum hakkında bilgi verdi. Vali Akın ve Rektör Karakaya, konuşmasının ardından Mursaleen'e plaket takdim etti.

Sempozyumda, "Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Operatörler ile Yaklaşım", "Sabit Nokta Teorisi ve Uygulamaları", "Dinamik Sistemler", "Diferansiyel Denklemlerde ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Uygulamalar", "Fonksiyon Uzaylarında Fourier", "Dalgacık ve Harmonik Analiz Yöntemleri", "Varyasyonel Eşitsizlikleri İçeren Varyasyonel Analiz", "Optimizasyon ve Uygulamaları", "Konveks Analiz ve Uygulamaları", "Spektral Teori ve Diferansiyel Operatörler", "Banach Uzaylarının Geometrisi", "Toplanabilme ve Yaklaşımda Modern Yöntemler" ve "Dizi Uzayları ve Matris Dönüşümü" konularında sunumlar yapılacak.