Matematik Müzesi, Kayseri Bilim Merkezi'ne gelecek

KAYSERİ (AA) - Günlük hayattaki matematiğin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun istasyonlarla matematiği, soyut olmaktan çıkartıp somut hale getirerek bireylerin matematiğe dokunmalarını sağlayan Tales Matematik Müzesi gezici tırı, Kayseri Bilim Merkezi'ne gelecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir etkinlik kapsamında 4-8 Aralık tarihlerinde Kayseri Bilim Merkezi'nde faaliyet gösterecek olan gezici tır, 8-14 yaş arası öğrencilerin ücretsiz olarak Matematik Müzesi materyallerini tanıması, matematiği keşfederek öğrenmesi ve atölye çalışmaları ile öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmesini amaçlıyor.

Etkinlikler, belirtilen tarihlerde 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Her saat 60 ile 80 kişi arasında değişen gruplar dönüşümlü olarak uzman eğitmenler tarafından verilen sunuma katılarak atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Etkinliklere katılmak isteyenler Kayseri Bilim Merkezi’nden randevu alabilecek.