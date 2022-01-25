Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? TRT 1 Yayın Akışı - 25 Ocak 2022
25 Ocak 2022 Salı günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TRT 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. TRT 1 kanalında bugün neler var?
TRT 1 Yayın Akışı
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
23:45 Türk Sineması "Mezarcı"
01:50 Seksenler
03:15 Masumlar Apartmanı
Masumlar Apartmanı 55.Bölüm Özet
Han’ın ortaya çıkışı Safiye’yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han’ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han’ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan’ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo’nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.
Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra’ya başvurur. Safiye, Naci’nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci’nin bir şartı vardır. Safiye’den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.