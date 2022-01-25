Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? TRT 1 Yayın Akışı - 25 Ocak 2022

TRT 1 Yayın Akışı

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

23:45 Türk Sineması "Mezarcı"

01:50 Seksenler

03:15 Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı 55.Bölüm Özet

Han’ın ortaya çıkışı Safiye’yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han’ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han’ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan’ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo’nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra’ya başvurur. Safiye, Naci’nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci’nin bir şartı vardır. Safiye’den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.