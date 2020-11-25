Masumlar Apartmanı Son Bölüm 11. Bölüm HD Tek Parça İzle

Masumlar Apartmanı 11.Bölüm Özet

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.



Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır. Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

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TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı” izlenme oranları ve sosyal medyada ‘atıf’ açısından rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Dün gece yayınlanan 3. Bölümü de büyük bir beğeniyle izlenilen dizi yine izleyicilerden “tam not aldı.

Sosyal Medyada Trend-Topic (TT) derecelendirmesinde Dünya’da İkinci!

Büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenilen “Masumlar Apartmanı” dizisi sosyal medyada hakkında ‘atıf/yorum’ yapılma açısından dünya çapında da bir etki yarattı. Bu anlamda hemen hemen bir ilki oluşturan dizinin üçüncü bölümünün yayını sırasında ve sonrasında dünya genelinden milyonlarca internet kullanıcısı dizi hakkında yorum ve atıfta bulundukları paylaşımlar yaptılar. Büyük ilgi uyandıran dizi, Trend-Topic (TT) sıralamasında 30 Eylül Çarşamba saat 10.00 itibariyle, Dünya’da ikinci sıraya yerleşti. Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir dizi böyle bir başarıyı yakalamış bulunuyor…



Türkiye’de izlenme oranlarında sosyal medyada lider!



TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı” bu hafta yayınlanan üçüncü bölümüyle de, Türkiye’de izlenme oranları ve sosyal medyada atıfta bulunulma açısından zirvedeki yerini koruyor… Sürükleyici konusu, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına adeta kilitleyen dizi, sosyal medyada trend-topic (TT) ve izlenme oranlarında (reyting) birinciliği elde ederek, zirveye yerleşmiş bulunuyor.



Muhteşem oyuncu kadrosu ve gerçek bir hikaye



Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı“Masumlar Apartmanı”, dün yayınlanan ikinci bölümüyle sosyal medyada sürekli zirvede kaldı…TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”; çarpıcı hikayesiyle ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla, ülkemizde ve yurt dışında geniş bir coğrafyada televizyon izleyicilerinin önde gelen tercihi oldu …Senaryosu oldukça yetkin ve sürükleyici bir şekilde kaleme alınan “Masumlar Apartmanı” dizisi, başlangıçta gördüğü ilgiyle ekranlarda ayrı bir yer edindi. Bu bağlamda, yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenir olan, “Masumlar Apartmanı” her Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek…