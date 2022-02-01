Masumlar Apartmanı 56. Bölüm (1 Şubat 2022) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Masumlar Apartmanı 56.Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TRT1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı'nın başlama saati 20.00 gözüküyor. İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:40 arasında bitiyor.

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

02:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

04:30 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

05:15.

Masumlar Apartmanı 56.Bölüm

Han, Ceylan’la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo’nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben’e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci’yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat’ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo’nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci’yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo’nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo’nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.