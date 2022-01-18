Masumlar Apartmanı 54. Yeni Bölüm Bugün Var mı? TRT1 18 Ocak 2022 Yayın Akışı

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye’yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han’ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han’a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben’i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye’yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci’nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:55 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Ahlat Ağacı (Yerli Sinema)

03:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

04:25 Şefin Özel Konuğu

İzlenme oranlarında Lider, Sosyal Medya’da Başlıca Gündem!

Yayınlandığı ilk bölümüyle de yurt içinden ve yurt dışından izleyicilerin büyük beğenisini kazanan TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”, izlenme oranlarının (reyting) yanı sıra , “sosyal medyada konuşulma / atıf yapılma” anlamında trend-topic (TT) olarak zirveye yerleşmişti…

Muhteşem oyuncu kadrosu ve gerçek bir hikaye

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı“Masumlar Apartmanı”, dün yayınlanan ikinci bölümüyle sosyal medyada sürekli zirvede kaldı…

Türkiye’de ve yurt dışında da ilgiyle izlenilen dizi!

TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”; çarpıcı hikayesiyle ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla, ülkemizde ve yurt dışında geniş bir coğrafyada televizyon izleyicilerinin önde gelen tercihi oldu …

Her yeni bölüm, Yepyeni bir heyecan demek

Senaryosu oldukça yetkin ve sürükleyici bir şekilde kaleme alınan “Masumlar Apartmanı” dizisi, başlangıçta gördüğü ilgiyle ekranlarda ayrı bir yer edindi. Bu bağlamda, yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenir olan,“Masumlar Apartmanı” her Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek…

