Masumlar Apartmanı 17. Son Bölüm Tekrarı HD Tek Parça full İzle Youtube

Ancak her şey için çok geçtir. Naci, Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler, yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.