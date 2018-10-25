Mastercard'dan Ankaralılara toplu taşımada kartlı ödeme müjdesi

İSTANBUL (AA) - Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Ankaralılara müjde vererek, "Bugün ilk defa duyuruyoruz. Aralık ayından itibaren Ankaralılar ceplerindeki Mastercard’la herhangi bir başka kart aramadan otobüse, metroya binebilecek. Nakitsiz toplum hedefimiz için çok önemli bir adım. Türkiye’de diğer tüm illere bu uygulamayı yayabilmeyi istiyoruz. Sadece kartla da değil, Ankara’da dahil bulunduğumuz diğer illerde de mobil telefonla iyi bir deneyim oluşturduk." dedi.

Çağlayan, Mastercard’ın bu yılki gelişmelerine ve gelecek yıl beklentilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’de tüketici harcamalarının yüzde 40’ının kartla yapıldığını, 5 yıl önce bu oranın yüzde 35’lerde olduğunu belirtti.

Kartlı ödeme sistemlerinde Türkiye’de gelinen oranlarla ilgili gurur duyulabileceğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

“İngiltere ve İsveç gibi ülkelere baktığımızda bu oranların yüzde 60’lara kadar çıkarılabildiğini görüyoruz. Bizim hedefimiz de nakitsiz toplumu yaratabilmek. Türkiye’de bir çalışma yaptık. 100 liralık ödemenin 100 lirası da elektronik yöntemle yapılsaydı 3 yıllık tasarruf 43 milyar TL olacaktı. 3 yıl boyunca tüm harcamaların elektronik ödeme üzerinden yapılması halinde ülke ekonomisi 43 milyar TL tasarruf edebilecek.

Bu tasarrufu sağlamak nakdi elektronik ortama taşıyabilmek bizim için çok önemli. Azerbaycan’da kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 2, Azerbaycan Merkez Bankası dedi ki 'Mastercard ile çalışma yapalım, elekronik ödeme sistemini yüzde 30’lara çıkaralım.' 2 hafta önce de Aliyev tarafından bu hükümet programına alındı. Hükümetler elektronik ödeme sistemlerini programlarına almalılar. Azerbaycan Merkez Bankası ile bu programın hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.”

Çağlayan, kart pazarının Türkiye’de olgun bir pazar olduğunu aktararak, “Hem adet hem de toplam ciro olarak baktığımızda biz Avrupa’nın 2. büyük pazarıyız. Mastercard için en önemli pazarlardan biri de Türkiye pazarıdır. 2018’de kart pazarı olarak hepimiz için zorlu bir yıldı ama büyümeye devam ettik. Kart pazarının cirosu 2018’de yüzde 21 büyüdü.” diye konuştu.

Kredi kartının sınırlı büyüdüğünü, işletme kartlarının bireysel kartlara göre çok daha fazla büyüdüğünü vurgulayarak, kart cirosunun yüzde 20’sinin ticari karttan geldiğini belirten Çağlayan, yapılan alışverişlerin 3’te 1’inin banka kartı ile yapıldığını, bunun yeni kazanılan alışkanlıklardan olduğunu dile getirdi.

Çağlayan, yapılan kart harcamalarının yüzde 20’sinin elektronik ortamda yapıldığını, bunun da yarısının cep telefonlarından gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bizim geleceğimiz dijital ortamda, elektronik ticarette. Biz bu alanları domine etmezsek geleceğimizde de başarılı olmamız mümkün değil. Mastercard olarak elektronik ticarete büyük yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

- "Ankaralılar ceplerindeki Mastercard’la otobüse, metroya binebilecek"

Çağlayan, Masterpass’in 40’tan fazla ülkede hayata alındığını anımsatarak, “Masterpass’i dünyadaki gibi yapmayıp bir Türk reçetesi hazırlayalım istedik ve sıfırdan inşa ettik. Türkiye’deki Masterpass tüm dünyaya örnek oldu. Masterpass, Türkiye elektronik ticaretinin yüzde 60’ını oluşturan iş yerlerini penetre etmiş durumda.” şeklinde konuştu.

KOBİ’lere de öncelik verdiklerini aktaran Çağlayan, KOBİ’lerin elektronik ihracatta yüzde 60’ı temsil ettiğini, 800 KOBİ’nin Masterpass alt yapısı ile ödeme alabilmesini sağladıklarını söyledi.

Çağlayan, Masterpass’in Türkiye’de 3. yaşında olduğunu belirterek, Masterpass ile ciddi indirimler sağladıklarını, toplamda 40 milyon TL’ye yakın fayda sağladıklarını, çeşitli iş yerlerine indirim vermeye devam edeceklerini aktardı.

Toplu taşımada yüzde 100 nakit ödemesi yapıldığını, cepteki kartın kullanılamadığını aktaran Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşın en büyük sorunu yetersiz bakiye. Kartı doldurmak 3,5 dakika alıyor, vatandaş otobüsü kaçırıyor, yetersiz bakiye sinyalini duyacağına yürümeyi tercih ediyor. Otobüse binerken cebinizde başka kart aramayın istiyoruz. Cebinizde maaşınızı aldığınız banka kartı, kredi kartınız varsa bunu çıkarıp, otobüse, metroya binin istiyoruz. Bu büyük bir kolaylık. Sivas’ı duyurduk, Adana’yı duyurduk. Başka şehirlerin gelip gelmeyeceğini soruyorlardı. Bugün ilk defa duyuruyoruz. Aralık ayından itibaren Ankaralılar ceplerindeki Mastercard ile herhangi bir başka kart aramadan otobüse, metroya binebilecek.

Nakitsiz toplum hedefimiz için çok önemli bir adım. Türkiye’de diğer tüm illere bu uygulamayı yayabilmeyi istiyoruz. Sadece kartla da değil, Ankara’da dahil bulunduğumuz diğer illerde de mobil telefonla iyi bir deneyim oluşturduk. Kartım yoksa Ankara'da nasıl otobüse binerim? Normal kartlarınızı kullanmaya devam edeceksiniz ama Ankara'da çok yeni bir ürünü de hayata aldık, Ankara'nın kartlarını Mastercard haline getirdik. Ankara'nın N Kolay kartını (ön ödemeli) otobüste kullanabileceksiniz, bakiyenizi sadece otobüste değil, alışverişte ve dünyanın 210 ülkesinde kullanabileceksiniz. Bu kartla Londra Metrosuna da binebiliyorum.”

Çağlayan, Türkiye'de 9 banka ile dataları bulutlarda tutarak, NFC fonksiyonundan faydalanarak, alışveriş deneyimini geliştirdiklerini ifade ederek, 9 bankanın mobil uygulamalarıyla bu hizmeti sunacaklarını söyledi.

İzmir'de de çalışmalarının bulunduğunu belirten Çağlayan, İzmirim Kart'ı aynı HGS'deki gibi mobil ortamda otomatik doldurulacağını, İzmirim Kart'ta bakiye kalmayınca Masterpass'in devreye girmesiyle otomatik olarak karta yükleme yapılacağını dile getirdi.

Çağlayan, yabancıların da Türkiye'de kartlı ödeme yapmasının önemini vurgulayarak, gelen turistin Türkiye'de yaptığı harcamalar hakkında bilgi verdi.

- Masterpass üyesi işyerlerinde chatleşerek ödeme versiyonu

Türkiye'yi bir inovasyon merkezi haline getirdiklerini, 100 kişiye yakın çalışanlarının olduğunu anlatan Çağlayan, yeni alışveriş şekillerinin hayata geçtiğini, ödemelerde bir sonraki adımın mesajlaşarak alışveriş yapmak olduğunu, şu anda hiçbir tanıtım yapmadıkları halde Türkiye'de 5 bin kişinin bunu kullanmaya başladığını söyledi. Çağlayan, Türkiye'de sesle alışveriş yapma üzerine de çalıştıklarını aktardı.

Yiğit Çağlayan, Türkiye'nin yabancıların önemli oranda kart kullandığı ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "2018 yılına baktığımızda yabancıların Türkiye'de kart kullanımı geçen yıla göre 2 kat artmış durumda. Bugün gurur duyuyoruz ki İstanbul ve Antalya en çok ziyaret edilen ilk 5 Avrupa şehirlerinden." dedi.

Konuşmasının ardından Çağlayan, hem telefonla hem de Mastercard kartı ile validatörde ödeme yaptı. Çağlayan, müşterilerin, Masterpass üyesi işyerlerindeki alışverişlerinde bilgilerini tekrar tekrar girmeleri gerekmeksizin, tek tıkla güvenle ödeme yapabildiklerini gösterdi. Çözümün chatleşerek ödeme versiyonu da Çağlayan tarafından, cep telefonundan canlı olarak sipariş verilerek sunuldu.