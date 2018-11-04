Maskeyi çıkaran Merve lösemili çocuklara umut oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, gördüğü tedavi sonunda lösemi hastalığını yenen 6 yaşındaki Merve Hanım Kermeli, yaptığı hastane ziyaretleriyle hem tedavisi devam eden çocuklara hem de ailelerine umut oluyor.

Buca'da yaşayan Kermeli ailesinin en küçük çocuğu olan 6 yaşındaki Merve'ye yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 2 yıl önce Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde lösemi teşhisi kondu.

İlaç tedavisinin ardından ilik nakliyle lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan Kermeli, hastalığı süresince taktığı maskeyi çıkararak ilkokula adım attı.

Hastanede tedavileri süren arkadaşlarını unutmayan Kermeli, iyileştikten bu yana ayda en az iki kez hastanede ziyaret ettiği arkadaşlarına moral vermeye çalışıyor.

"Onlarla dışarıda da buluşacağız"

Kermeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık sürecinde çok zor günler yaşadığını, yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Lösemi tedavisi devam eden arkadaşlarının kendisini maskesiz görünce şaşırdığını belirten Kermeli, "Onlara, 'Ben iyileştiğim için maske takmıyorum.' diyorum. 'O günler geçiyor.' diyorum. Onlar da bana iyi olduklarını söylüyorlar. Arkadaşlarım iyileşecek hastaneden çıkacaklar, onlarla dışarıda da buluşacağız." dedi.

Kermeli, iyileşme sürecinde arkadaşları ve doktorlarının kendisine çok destek verdiğini, hastaneye gelip onlarla zaman geçirince kendini çok mutlu hissettiğini ifade etti.

"Hastaneye dönmek istedi"

Baba Selami Kermeli de kızının hastaneden çıkmasına rağmen orada tedavi gören arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadığını anlatarak 5 ay önce maskesini çıkarmasının ardından kızının kendisine hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktardı.

Kızının kısa sürede maskesizliğe alıştığını dile getiren Kermeli, şöyle devam etti:

"Çocuklar burada ilk olarak Merve'ye 'Niye maskeyi attın?' diye sordular. O da 'Ben iyiyim, siz de bir gün maskeyi atacaksınız.' diyor. Kızımıza biz de manevi destek oluyoruz. Çocuklar, 'Merve artık çok iyi, biz de bir gün iyileşeceğiz.' umuduyla bakıyorlar, onu görünce maskelerini çıkarmak istiyorlar. Aralarında böyle bir sevgi oluşuyor. Burası bizim ikinci evimiz oldu."

"İnsanlarımızın ilik nakli konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum"

4 yaşındaki oğlu Erkan Eymen Anık'a 2 ay önce lösemi teşhisi konulmasının ardından tedavi için Denizli'den İzmir'e gelen Neslihan Anık, Merve'nin ziyaretinin kendilerine büyük moral verdiğini vurguladı.

Anık, "Hastalığı yenmiş insanlarla bir arada olmak insanı daha da güçlendiriyor, umutlandırıyor. 'Biz de başaracağız.' diye düşünüyoruz. Çocuğum iyileşince biz de geliriz. İnsanlarımızın ilik nakli konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.

"Merve onlar için bir sembol"

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji uzmanı doktor Hamiyet Ekinci Özdemir de Merve'nin diğer çocuklar için iyi bir örnek olduğuna dikkati çekerek "Diğer çocuklar, Merve'yi görünce bu süreci olumlu tamamlayacaklarını düşünüyorlar. Merve onlar için bir sembol." dedi.