Masa tenisi grup müsabakaları Kırşehir'de yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler ve Kızlar Masa Tenisi grup müsabakaları gerçekleştirildi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmaların ardından Türkiye finallerine gidecek okullar belli oldu.

Müsabakaların sonunda Yıldız Kızlarda Amasya'dan Özel Başkent Kutlubey Ortaokulu birinci, Ankara Ahiler Ortaokulu ikinci ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Girişim Vakfı Özel Birkan Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde ise Çorum'dan Suhabi Rumi İmam Hatip Ortaokulu birinciliği, Kayseri'den Şehir Bekir Çakır Ortaokulu ikinciliği ve Ankara'dan ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren okullara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Masa Tenisi İl Temsilcisi Serhat Dülger ve Masa Tenisi Ulusal Hakemlerinden Levent Yılmaz tarafından takdim edildi.



