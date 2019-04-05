Martta 70 bin ton sebze ve meyve tüketildi

ANKARA (AA) - Ankaralılar mart ayında toplam 70 bin ton sebze ve meyve tüketti. En çok tercih edilen meyve portakal, sebze ise domates oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Toptancı Hali verilerine göre Ankaralılar, mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti.

En çok tüketilen sebze sıralamasında birinciliği yaklaşık 6 bin ton ile domates aldı. Domatesten sonra başkentlilerin en çok tükettiği sebzeler yaklaşık 4 bin ton ile patates, 3 bin ton ile havuç oldu.

Salatalık en çok tüketilen dördüncü sebze olurken Ankaralılar mart ayında yeşillikleri de sofralarından eksik etmedi. Mart ayında en çok tüketilen yeşillik, 3 milyon 743 bin adet ile kıvırcık marul oldu. 1 milyon 441 bin bağ ile roka, 1 milyon 252 bin bağ ile tere, kıvırcık marulu takip etti.

Martta Ankara’da en çok tüketilen meyve 8 bin ton 413 kilogram ile portakal oldu. Portakalı sırasıyla 5 bin ton ile elma, yaklaşık 2 bin ton ile muz , yaklaşık bin 500 ton mandalina ve armut izledi.

İlkbaharın gelişiyle birlikte çileğe rağbet artarken, çağla da tezgahlardaki yerini almaya başladı. Başkentliler mart ayında yaklaşık 47 ton çağla tüketti.

