Mart karı peribacalarını beyaza bürüdü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bahar ayında yağan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü. Karlar altında kalan peribacaları yerli be yabancı turistleri kendisine bir kez daha hayran bırakırken kar yağışı ile birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi.

Uçhisar Kalesi ve etrafında bulunan peribacalarının karla kaplanmasının ardından ise Uzakdoğulu turistler bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.