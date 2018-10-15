Marshall'ın

AYDIN (AA) - Marshall Boya tarafından düzenlenen "Renklendir Hayatı" projesi kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 401 ev boyanmaya başlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, Marshall İletişim Müdürü Betül Değirmenci, proje sanatçıları Venüs Şahin ve Çağla Cansın ve mahalle sakinlerin katıldığı boyama etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

Tepe Mahallesi'nde 177 evin boyanmasıyla başlatılan proje kapsamında 401 evin boyanacağı belirtildi.

Mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni toplayan proje hakkında bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısında konuşan Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, projenin 39 ülkede gerçekleştiğini söyledi.

"Renklendir Hayatı" projesi için bu güne kadar 1,3 milyon litreyi aşkın boya kullanıldığını vurgulayan Adabağ, "12 binden fazla gönüllü ile yürütülen projeler 81 milyondan fazla kişiye fayda sağladı. 'Renklendir Hayatı' özellikle gönüllü grupların ilgisi ve belediyeler tarafından büyük takdirle karşılanıyor." dedi.

Marshall İletişim Müdürü Betül Değirmenci ise "Kuşadalılara ve turistlere ilham verecek rengarenk güzelleştirilmiş bir yer kazandırıyoruz. Gezginlerin rotasını bu alana da çekerek Kuşadası'nın misafirlerine çok daha renkli bir 'hoşgeldin' demesini de sağlayacak." diye konuştu.

Tüm evlerdeki boya işlemlerinin 2019 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.











