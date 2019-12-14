Son Dakika

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Genel 14.12.2019, 10:03
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
banner230

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@