Marmara'da serin ve yağışlı hava etkili olacak

EDİRNE (AA) - Marmara Bölgesi'nin bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine girmesi bekleniyor.

Acil Durum Yönetim Merkezi Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın yarın Trakya ve İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Çarşamba günü kuvvetli yağış sahasının, Marmara Bölgesi'nin doğusuna hareket ederek yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin perşembe gününden itibaren kuvvetini azaltarak önümüzdeki hafta sonu da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edeceği bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın Marmara Bölgesi'nde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Muhabir: Cihan Demirci