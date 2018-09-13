Marmara'da sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli ve Yalova’da öğle saatlerinden itibaren yerel olarak görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırarak, yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova’da yerel olarak görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttıracağı kaydedildi.

Açıklamada, yağışların yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiği kaydedilerek, "Şiddetli yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: İzzet Taskiran