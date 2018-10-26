Marmara İşitme Engelliler Derneğinden CÜ'ye ziyaret

SİVAS (AA) - Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen ve dernek üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesini (CÜ) ziyaret etti.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şen ve dernek üyeleri, Rektör Başdanışmanı ve Cumhuriyet...