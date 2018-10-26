Marmara İşitme Engelliler Derneğinden CÜ'ye ziyaret

SİVAS (AA) - Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen ve dernek üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesini (CÜ) ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şen ve dernek üyeleri, Rektör Başdanışmanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı'yı ziyaret etti.
CÜ'de işitme engelliler için yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı bulan Şen, çalışmalar hakkında Toparlı'dan bilgi aldı.
Toparlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üniversitede işitme engellilerle birlikte güzel işlere imza attıklarını aktardı.
Daha sonra dernek üyeleri yerleşkedeki Kangal Köpeği Araştırma ve Uygulama Merkezi köpek çiftliğini gezerek, fotoğraf çektirdi.