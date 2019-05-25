ANKARA (AA) - Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANKARA (AA) - Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.