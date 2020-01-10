Son Dakika
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı bildirildi.
Genel 10.01.2020, 13:37
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İzzet Taşkıran