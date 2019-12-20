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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Genel 20.12.2019, 10:06
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak.
Yer yer sis ve pus beklenen bölgede, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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