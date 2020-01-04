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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacağı bildirildi.

Genel 04.01.2020, 10:40
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
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İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

#türkiye
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