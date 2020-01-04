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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacağı bildirildi.
Genel 04.01.2020, 10:40
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.