Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek rüzgarın da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.



