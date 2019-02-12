"Marley"in gerçek sahibini bilirkişi belirleyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının "Golden" cinsi "Marley" isimli köpeğini alıkoyduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru (23) ve avukatı ile davalı Ezgi B'nin avukatı hazır bulundu.

Şikayetçi Osman Orhan Baçaru'nun avukatı Ahmet Seyhan, karşı tarafın davayı uzatmak için mücadele verdiğini söyleyerek, "Mahkemenizin davayı karara bağlamasını talep ediyoruz." dedi.

Seyhan, davalı tarafın Marley'in kimliğinde sahteciliğe başvurduğunu ileri sürerek, "Geçen celse müvekkilimin tanıkları zaten olayı aydınlatmıştır. Marley'in kimliği diye mahkemenize sunulan kimlikte tahribat vardır. Şiva isimli bir köpeğin kimlik karnesi Marley'e uyarlanmaya çalışılmıştır. Mahkemenizin bu hususları göz önüne almasını talep ederim." diye konuştu.

Hakim, bilirkişi düzenlenmesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan'a ertelendi.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, Mart 2017'de internet üzerinden ilan verip "Marley" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi B. ile iletişime geçerek köpeğini sahiplendiğini iddia etmişti. Daha sonra Ezgi B. ile bir süre aynı evi paylaştığını öne süren Baçaru, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlatmıştı.