"Marley kimde kalacak?" davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının "Golden" cinsi "Marley" isimli köpeğini alıkoyduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru (23) ve avukatı ile davalı Ezgi B'nin avukatı hazır bulundu.

Baçaru'nun avukatı Oytun Süllü, müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini savunarak köpeğin kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Marley'in mülkiyetinin müvekkiline geçtiğini belirten Süllü, şöyle konuştu:

"Müvekkilimle sanık 26 Nisan 2017'de sosyal medya üzerinden konuşmuş. Bu zaten dosyada mevcut. Konuşmada Ezgi Hanım müvekkilim Osman'a 'Farkındaysan seninle sözleşme bile yapmadım. Çünkü güveniyorum sana. Marley'e iyi bakacağını biliyorum. Bir gün gelip de köpeği geri de istemem asla. Sen de ona alışıyorsun çünkü. Öyle bir düşüncesizlik yapmam.' diyor. Görüldüğü üzere Ezgi B, köpeği sahiplendirmiş."

- "Kimlik Marley'e ait değil"

Avukat Süllü, davalı tarafın Marley'e ait olduğunu iddia ederek sunduğu kimliğin geçersiz olduğunu anlatarak, "Kimlik Marley'e ait değil. Belirtilen hayvan hastanesinde Marley'e ait bir kayıt bile yok. Kimlikte yazan numarayı sorguladık. Kimlik 'Şiva' isimli bir köpeğe ait çıktı. Dolayısıyla mahkemeye sunulan kimlik gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Davada karar çıkmazken duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

Davacı tarafın avukatı Oytun Süllü, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin yakın zamanda köpeği Marley'e kavuşacağına inandığını belirterek, "Dava bu kez en azından yarıda kalmadı. En başından beri iddia ettiğimiz şey Marley'in müvekkilim Osman'a sahiplendirildiği ve bunun sonucunda haklarıyla birlikte mülkiyeti müvekkilime geçmiştir. Ne yazık ki hukukumuzda hayvanlar eşya niteliğinde. Bu çok üzücü bir durum. Bence Meclis'te acil olarak konu ile alakalı çalışma yapılması ve hayvanlara canlı statüsü kazandırılması gerekiyor." diye konuştu.

Davacı Osman Orhan Baçaru da duruşmadan memnun ayrıldığını belirterek, "Böylesine hayvansever bir ekiple birlikte bu davayı yürüttüğümüz için çok mutluyum. İnşallah köpeğime kavuşacağım." dedi.

- Olay

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Osman Orhan Baçaru, Mart 2017'de internet üzerinden ilan vererek "Marley" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi B. ile iletişime geçerek köpeğini sahiplendiğini iddia etmişti. Daha sonra Ezgi B. ile bir süre aynı evi paylaştığını öne süren Baçaru, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlatmıştı.