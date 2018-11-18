Market çalışanlarından eylem

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir market zincirinde çalışan işçiler, iş yerleri kapanınca maaş ve diğer haklarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen işçiler, ellerinde pankart ve afişler eşliğinde işveren aleyhine bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan işçilerden Ayten Emiroğlu, işverenlerinin haklarını vermeden kendilerini kapı önüne koyduğunu iddia etti.

Yıllardır çalıştıkları iş yerinden çıkarılmalarının vahim bir durum olduğunu belirten Emiroğlu, "Taksitlerini, ev kiralarını ödeyemeyen onlarca işçi arkadaşımız var. Bizler fazlasını istemiyoruz. En doğal haklarımızı, yani kıdem tazminatlarımızı, fazla mesai ücretlerimizi, yıllık izin ücretlerimizi ve maaşlarımızı istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından işçiler, meydanda kurmuş oldukları stantta, yetkililere ulaştırmak üzere imza topladı.











