"Marka Kent Niğde" projesi Ankara'da tanıtıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği koordinasyonunda, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın finanse ettiği Marka Kent Niğde Projesi kapsamında Ankara'da konferans düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'nin marka şehir yol haritasının belirlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Ankara'da konferans verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bürokratlar, siyasiler, akademisyenler ve STK'larla birlikte kentin gelişimi konusunda işbirliği içerisinde proje üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projeyle Niğde'yi markalaştırarak bilinirliğini artırmak, orta vadede de turizm ve kültür kenti yapmak istiyoruz. Şüphesiz ki marka kent olma yolculuğu uzun soluklu, sabır isteyen ve kentteki herkesin tek yürek olmasını gerektiren stratejik bir süreç. Bu süreçte şehrimizdeki tüm paydaşların bir yönetişim modeliyle sürece dahil olması ve projeye destek olup bir sinerji yaratılması büyük önem taşıyor. Bu süreçte "fikir tepsisi" yöntemi ile Niğde, Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da arama konferansları düzenledik. Bugün de sizlerle istişare edip aynı yöntemle siz değerli hemşehrilerimizin fikirlerine başvuracağız."



Ankara'da sonuncusu yapılan arama konferansının ardından "Marka Kent Niğde Eylem Planı ve Stratejisi Raporu" hazırlanması planlanıyor.

Programa, eski İçişleri Bakanı Muzaffer Ecemiş, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, 24. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Ankara'da görev yapan bürokrat ve siyasiler, STK temsilcileri ile kamu, iş dünyası, meslek birlikleri, akademisyen ve Niğdeliler katıldı.

